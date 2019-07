Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena ad Acquaviva delle Fonti con "W La Banda"

Per il Festival CUORE DI BANDA una serata all'insegna del teatro e della Grande Musica con lo Spettacolo Teatrale W LA BANDA, con la regia di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli dell' Anonima GR e il concerto della Banda Osiris.



Nell'ambito del progetto "Cuore di Banda", e per la Sagra della Cipolla Rossa, promossi dal Comune di Acquaviva, il 4 agosto 2019 in Piazza Vittorio Emanuele II, Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli presentano: "W La Banda", spettacolo e cronaca, in chiave semiseria, della storia della Banda di Acquaviva, dagli esordi sino alla sua affermazione, anche a livello internazionale. Tanti gli aneddoti e le vicende legate alla sua lunga attività, raccontate attraverso una prosa scritta ad hoc con la partecipazione di attori amatoriali di Acquaviva e della Banda, con i suoi musicisti contemporanei. Un viaggio nel tempo per rivivere le emozioni di una avventura che continua ancora oggi a far sognare...



L’Anonima G. R. (Gruppo Ricerche) nasce nel 1974 da un gruppo di giovanissimi attori, musicisti e pittori, con lo scopo di dare vita ad un teatro di sperimentazione e di ricerca di nuove forme di teatro popolare. A due anni dalla loro formazione, il Gruppo è a Roma, al teatro Alberico, spazio di punta in quegli anni del teatro di sperimentazione, insieme a Leo De Berardinis, Rosa De Lucia, Donato Sannini, e tanti altri. La Compagnia barese ha subito un ottimo riscontro di critica da grandi giornalisti e scrittori: Dacia Maraini, Italo Moscato, Nicola Garrone, Angelo Maria Ripellino, ecc. che definiscono la teatralità dell’Anonima G. R. “teatro popolare metropolitano”, in quanto la Compagnia non segue la linea del teatro popolare tradizionale, quello cioè legato al folclore, ma indirizza il suo interesse ai nuovi quartieri di periferia, dove sono ammucchiate umanità diverse tra loro con una cosa in comune, la povertà. Ed è da queste realtà sub urbane, colme di contraddizioni sociali, che Gruppo barese trova spunto per creare i personaggi che animano i loro spettacoli.

Il tutto accompagnato dalla Banda Osiris che nasce nel 1980 a Vercelli. Nei primi anni di attività si dedica prevalentemente a spettacoli di strada. L’originalità della proposta che fonde musica, teatro e comicità riscuote un immediato successo.

Dalla strada il passo successivo è il teatro. Nascono diversi spettacoli: da Storia della Musica vol. 1 e 2 (regia di Gabriele Salvatores) a Le Quattro Stagioni da Vivaldi (regia di Gabriele Vacis), da Sinfonia Fantastica (regia di Maurizio Nichetti) a Roll Over Beethoven con il Quartetto Euphoria, Guarda che Luna con Enrico Rava, Gianmaria Testa e Stefano Bollani, protagonista quest’ultimo anche di Primo Piano, Diabolus in musica con l’orchestra metropolitana di Lisboa, Banda.25, Italiani, Italieni, Italioti con Ugo Dighero e scritto da Michele Serra, un dissacrante Pierino e il Lupo gravemente contaminato