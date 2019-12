Cuoro "pop up!" con Gioia Salvatori

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di prosa “A CUORE APERTO” con lo spettacolo comico CUORO “POP UP!” di e con Gioia Salvatori

“Cuoro” nasce da un blog e dal tentativo di raccontare un punto di vista sul mondo mettendo in luce, attraverso i toni della satira di costume, alcune riflessioni sconnesse, le nevrosi e i paradossi della quotidianità che costellano le vite di ognuno avvitandole tragicomicamente su se stesse.



Lo spettacolo è un contenitore satirico dai risvolti esilaranti; un dispenser di elucubrazioni contro i mali moderni, un assaggio per combattere la disagevole condizione dello stare al mondo, l’alternativa sexy alla pulsione di morte.



“Cuoro” è come una scatola delle sorprese, il cui filo narrativo annoda i quesiti dell'esistenza provando a ridere dell’eterno incespico dell'umano, che alle proprie fragilità e ai propri limiti non può che giustapporre una sonora risata.

