A Bari l'Incontro "Cura ed assistenza della Persona fragile – Caregiver Burden"

Sabato 21 aprile 2018 alle ore 17.00, in via San Tommaso D’Aquino 9/c a Bari, l’Associazione Parkinson Puglia propone un momento di condivisione, confronto e sensibilizzazione verso l’auspicabile agilità emotiva con l’incontro “Cura ed assistenza della Persona fragile – Caregiver Burden”, a cura della psicologa e psicoterapeuta, Dr.ssa Rosangela Vallarelli. L’ingresso è libero.