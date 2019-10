Cus Bari mini volley s3... al via!

A partire dal 01 Ottobre inizierà l'attività di minivolley che da quest'anno è stata denominata S3 Volley. #s3 #minivolley



L'attività è rivolta a tutti i bambini e le bambine nati/e dal 2008 al 2012.

I corsi sono tenuti da tecnici federali e studenti di scienze motorie.



1 giornata di prova gratuita per venire a giocare con noi.



I giorni* dei corsi sono i seguenti:



Martedì e Giovedì dalle 17:30 alle 18:30 nel palazzetto dello sport del Cus Bari in via Lungomare Starita, 1B, Bari.



Per le prove basta prenotarsi inviandoci un messaggio su Facebook alla pagina CUS Bari Pallavolo o una mail a informazioni@cusbari.it con oggetto mail [ MINIVOLLEY ] e indicato:



1. Nome e Cognome Atleta

2. Data di nascita Atleta

3. Nome Cognome Genitore e recapito telefonico

4. Giorno inizio prova



oppure telefonando al numero:

+39 080 5341779 (Segreteria Cus Bari)

+39 393 0276824 (Responsabile settore Cesare)



Materiale necessario:

1) copia certificato medico non agonistico

2) pantaloncini, maglietta e scarpe da ginnastica



* i giorni possono subire modifiche in base al numero dei bambini

Gallery