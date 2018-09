“Cus Bari Zerobarriere 2018”: la gara di paratriathlon e triathlon sulla spiaggia di Pane e Pomodoro

“Cus Bari Zerobarriere - Grand Final Italian Paratriathlon Series - Trofeo Cus Triathlon”, l’evento sportivo in programma domenica prossima, 23 settembre, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

La manifestazione, che sarà preceduta nella serata di sabato da uno spettacolo di danza aerea in piazza del Ferrarese che vedrà protagonisti ragazzi e ragazze con differenti disabilità, consiste in una gara di paratriathlon e triathlon per dimostrare a tutta la società come, quando non ci sono ostacoli, tutti insieme si possa godere della fantastica sensazione di libertà, di poter esprimere se stessi, le proprie capacità, la propria gioia nel raggiungere un traguardo.