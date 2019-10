“Cus Bari Zerobarriere”: torna sul lungomare di Bari la manifestazione sportiva di paratriathlon e triathlon

Domenica 13 ottobre torna a Bari “Cus Bari Zerobarriere - Grand Final Italian Paratriathlon Series - Trofeo Cus Triathlon”, la manifestazione sportiva aperta alla competizione di paratleti e normoatleti che si sfideranno nelle gare di triathlon e paratriathlon sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e sul lungomare di Bari.

Alla terza edizione dell’evento, che ha l’obiettivo principale di dimostrare come sia possibile raggiungere lo stesso traguardo a dispetto delle diversità individuali, parteciperanno 173 normoatleti e 20 paratleti: il via è fissato alle ore 9 per la partenza del triathlon e alle ore 11.50 per il paratriathlon.

Cus Bari Zerobarriere porterà nel capoluogo pugliese la finale del circuito nazionale IPS, unita a una gara del circuito regionale di triathlon, che vedrà paratleti e normoatleti mettersi alla prova sul medesimo percorso.

L’installazione “100% Zerobarriere - mostra di gente resiliente”, la cui inaugurazione si terrà sabato 12 ottobre, alle ore 16, nello Spazio Murat, in piazza del Ferrarese, aprirà idealmente la terza edizione di Cus Bari Zerobarriere con mostre fotografiche e un’esposizione di turbanti di Carmela Palermo. A seguire musica e videoproiezioni.

La gara

La gara si articola in tre fasi che si susseguono senza soluzione di continuità:

- nuoto: percorso triangolare di 750 m in corrispondenza della spiaggia di Pane e Pomodoro, segnalato da boe ed assistiti da natanti. L’utilizzo della muta sarà regolato dalle norme della FITRI.

- ciclismo: percorso di 20 km da svolgersi in 2 giri, ognuno dei quali lungo 10 km, lungo la litoranea, dalla spiaggia di Pane e Pomodoro in direzione San Giorgio e ritorno, su strada a traffico controllato.

- podismo: percorso di 5 km complessivi su un percorso di andata e ritorno articolato in 2 giri di 2.5 km ciascuno, lungo il lungomare Nazario Sauro, dalla spiaggia di Pane e Pomodoro in direzione di piazza Diaz. L’arrivo è sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina facebook Bari Zerobarriere.