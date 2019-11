Il maestro Mimmo Cuticchio in scena alla Casa di Pulcinella: 'Il cunto con duelli e parole sul paladino Orlando'

Il maestro Mimmo Cuticchio a Bari alla Casa di Pulcinella In scena il cunto con duelli e parole sul paladino Orlando

Il 30 novembre ore 20.30 l’evento speciale in fuori abbonamento, alla Casa di Pulcinella, Mimmo Cuticchio, il maggiore puparo e cuntastorie del nostro tempo. Avventure cavalleresche di Orlando e dei Paladini di Francia, giullari e cantastorie, l’epopea per voce sola di Cuticchio, inserito per chiara fama nel libro dei tesori umani viventi dalla Regione Sicilia.

Il ritmo sincopato del cunto, di origine misteriosa e antichissima, scandisce l’epopea per voce sola che Mimmo Cuticchio, il maggiore puparo e cuntastorie del nostro tempo, porta nelle piazze e nei teatri del mondo.

Un colpo del piede sulla pedana, un gesto imperioso della spada ricevuta come eredità iniziatica dal maestro Peppino Celano, e la voce possente di Cuticchio chiama a raccolta intorno alle avventure cavalleresche di Orlando e dei Paladini di Francia, che per secoli i giullari cantarono lungo le strade d’Europa, tessendo un tappeto coloritissimo di immagini con le scarne formule della tradizione orale.

Un fastoso teatro della memoria si spalanca nel breve recinto del cunto, in cui «ricordare» significa di nuovo, secondo l’etimologia cara al Medio Evo, «rimpatriare nel cuore».

A singolar tenzone, questo il titolo della narrazione in scena alla Casa di Pulcinella il prossimo sabato alla Casa di Pulcinella nell’ambito della Stagione Teatrale di Bari 2019_20.

Un viaggio in un tempo senza tempo, dove il cunto antico di Mimmo Cuticchio narra le gesta di Orlando, valoroso paladino, l’eroe per eccellenza, austero, coraggioso e devoto al suo dovere di capitan generale dell’esercito francese.

Un racconto focalizzato sulla drammatica e spettacolare rotta di Roncisvalle, dove troveranno la morte Orlando e altri trecento impavidi paladini.

BOTTEGHINO

Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket

Biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00

Biglietto intero € 15,00

Biglietto ridotto € 10,00 (possessori di Carta Più Feltrinelli, Carta Fedeltà Laterza e gruppi maggiori a 7 unità)

Biglietto studenti € 8,00