D-factory: l'evento di presentazione dell'incubatore digitale

Si terrà il prossimo 5 dicembre alle 10:30 presso il Centro Polifunzionale Studenti di Bari (Ex Palazzo Poste), Piazza Cesare Battisti, 1, l’evento di lancio D-Factory, l’incubatore che facilita la trasformazione delle idee innovative in progetti imprenditoriali!



D-Factory nasce per scoprire idee e imprenditori, nei settori digital, culturale e creativo, nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei Talenti” realizzato da Regione Puglia e ARTI, per mezzo del quale vengono finanziati percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione della durata di 300 ore, rivolti a team di aspiranti imprenditori caratterizzati da innovatività e creatività.



L’evento di lancio prevede l’apertura dei lavori con Gianluigi de Gennaro, Presidente del Centro di Eccellenza “Per l’Innovazione e la Creatività” – UNIBA e Responsabile Scientifico del BaLab; l’approfondimento sul programma a cura del dott. Stefano Marastoni, responsabile Intervento “Estrazione dei Talenti” ARTI Puglia; le opportunità offerte da D-Factory da parte di Graziano Di Paola, Area Coordinator Fondazione Giacomo Brodolini e un inspirational speech da parte di Elisa Morganti, Innovation Project Manager presso Hub Innovazione Trentino. A seguire networking lunch.

Durante l’evento si potranno, inoltre: conoscere i partners del progetto: Fondazione Giacomo Brodolini, UNIBA, Hub Innovazione Trentino, Fondazione Bruno kessler, The European House – Ambrosetti, Assoservice, CNR, Tecnopolis, Banca Sella, CIHEAM, Digital Magics, CETMA, Confartigianato Puglia, Leader, incontrare one-to-one i coaches e i mentors della Factory.



Per maggiori informazioni:

info@factory-d.it

www.factory-d.it

Seguici su Facebook, Linkedin e Instagram!

D-FACTORY: GIOVEDì 5 DICEMBRE L'EVENTO DI PRESENTAZIONE DELL'INCUBATORE DIGITALE

Ore 10.30 – BALAB (I piano - Centro Polifunzionale Studenti) - Piazza Cesare Battisti, 1 – Bari