Da Jamila, Abiti da Sposa e Acconciature per una serata da sogno

Domenica 29 Settembre in Largo San Leone Magno (Chiesa Madre) dalle ore 20.30 per una Serata Fashion a cura di Jamila Parrucchiere. La serata, presentata dalla splendida Donatella Salviola, verterà su defilè di meravigliosi Abiti da Sposa e Acconciature Capelli da sogno. La serata sarà arricchita da musica dal vivo grazie al Dj Piero Marinosci e al Cantante Mavì Mastrorosa Sante Vito. Inoltre ci allieteranno esibizioni di Ballo e Danza Aerea .

Non mancherà un angolo enogastronomico curato da Bar SabishauteCafe. Un evento reso possibile grazie all’impegno di tante realtà locali e non:

Farmagan Hair Care & Styling

Ottofiori Atelier Sposa

Mara Centro Estetico

Chic Abbigliamento Donna di Marghe Di Masi

Pirchio Bruno Pellicceria

Help Car di Antonella ignazzi

Star Dance di Margaret Laera

Radio Argento

Direzione Artistica: " Io Pino & Valeria Loseva"

Web Marketing & Communication: "DigitalBySocial" di Ester Cavallo

Siete curiosi? Vi aspettiamo!Non Mancate