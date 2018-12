Dopo il grande successo di questa estate, tornano le visite guidate dell'Infopoint turistico di Bari, ancora più ricche e interessanti, alla scoperta di luoghi, storie, profumi e sapori della nostra splendida città vecchia.



Percorsi pensati per la gioia di grandi e bambini con coccole di cioccolata calda, popizze o sgagliozze per stare in compagnia a conclusione dei nostri tour!



Prima visita guidata:

16 DICEMBRE alle ore 16.30



DA SAN NICOLA A SANTA CLAUS

-Partenza dall'Infopoint in Piazza del Ferrarese, 29

-Visita al Museo Nicolaiano

-Visita alla Basilica di San Nicola

-Sgagliozza time on the road



Il costo della visita guidata è di € 10 a persona per gli adulti e di 3 euro per i bambini fino a 13 anni .



Per partecipare è NECESSARIO PRENOTARSI (entro e non oltre) il 14 DICEMBRE, telefonando al numero

080 524 22 44 (tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19) o inviando una mail al nostro indirizzo ✎infopointuristicobari@gmail.com con nome, cognome, numero di partecipanti e numero di telefono per eventuali comunicazioni.



La visita guidata partirà solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.



L'evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione SAT, nell'ambito del programma ABBRACCI18.



Vi aspettiamo!