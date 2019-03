A Rutigliano la presentazione del libro 'Da un altro mondo'

Con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura, è in programma Lunedì 25 Marzo, alle ore 19, nella Sala Conferenze di Palazzo San Domenico, con ingresso libero, la presentazione del libro «Da un altro mondo» (Einaudi, 2018) di Evelina Santangelo.

Con l’autrice interverranno il sindaco Roberto Romagno, l’assessore Giuseppe Rocco Poli e la presidente dell’associazione Sud Maria Ancona. Il libro è vincitore del premio degli ascoltatori di Fahrenheit, il noto programma di Rai Radio Tre.

L’incontro fa parte dell’iniziativa «Chi sono i nuovi italiani e le nuove italiane?», nell’ambito del progetto «Pace Diritti Umani Mediterraneo - PaDUMe» promosso dall’associazione Sud.

IL LIBRO

Forse, per toccare il cuore della realtà, bisogna parlare di fantasmi. Forse ha senso trovare oltre a una lingua, uno sguardo, una voce, una via diversa. È quello che ha fatto Evelina Santangelo in questo romanzo unico, feroce e contemporaneo, in cui i destini dei vivi e dei morti s’incrociano senza rumore. Così come le esistenze di chi cova la rabbia e di chi la subisce. Perché «il mistero dei bambini viventi» chiama in causa il nostro mondo e lo interroga con una forza politica rara: quella della letteratura quando ha il coraggio d’immaginare il presente e il futuro.

L’AUTRICE

Evelina Santangelo, nata a Palermo, è scrittrice e traduttrice. I suoi racconti e romanzi hanno vinto numerosi premi tra cui Berto, Fiesole, Mondello opera prima, Chiara, Gandovere-Franciacorta.

Alcuni dei suoi romanzi di successo, tutti pubblicati da Einaudi, sono: «La Lucertola color smeraldo» (2003), «Il giorno degli orsi volanti» (2005), «Senzaterra» (2008), «Cose da pazzi» (2012).