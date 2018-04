"Dal libro al film, le relazioni pericolose", Incontro all'interno del Bif&st sul rapporto fra cinema e letteratura

L'associazione Utòpia 2100 organizza un incontro all'interno del Bif&st sul rapporto fra cinema e letteratura. Intervengono Enzo Augusto, Raffaele Cavalluzzi, Carlotta Susca, Michele Casella e Livio Costarella.

Da sempre collegati da un filo rosso che unisce creazione artistica e tecnica, il cinema e la letteratura rappresentato i principali mezzi affabulatori e mitopoietici della cultura moderna. È per questo che l'associazione Utòpia 2100 realizza un approfondimento su queste tematiche all'interno del programma del Bif&st 2018, ricollegando l’immenso patrimonio testuale e audiovisivo agli obiettivi perseguiti dall’associazione.



Il panel “Dal libro al film: relazioni virtuose e pericolose” intende esplorare le strette connessioni fra letteratura e cinema che continuano ad affascinare il pubblico e la critica. Attraverso l’esame di casi celebri che hanno attraversato la storia del cinema dalle origini al neorealismo, dalla nouvelle vague al nuovo cinema americano, l’incontro si focalizzerà sulla forma romanzo e sulla sua trasposizione filmica, per arrivare infine alle nuove declinazioni del Web e della serialità televisiva.



L'incontro avrà come protagonisti Enzo Augusto (presidente dell'associazione Utòpia 2100), Raffaele Cavalluzzi (docente dell'Università degli Studi di Bari), Carlotta Susca (consulente editoriale), Michele Casella (giornalista, direttore dell'associazione Utòpia 2100) e Livio Costarella (giornalista).

La promozione della lettura passa anche dal confronto con la crossmedialità e l'associazione Utòpia 2100 si prefigge di favorire la diffusione del libro in luoghi e comunità distanti dai circuiti ordinari dell’editoria. Per farlo, coinvolge lettori forti proponendo loro di decidere quali volumi della propria libreria si ritiene indispensabile tenere e quali, una volta letti, possono essere donati. La sfida è quella di selezionare i 100 libri indispensabili, mettendo i rimanenti a disposizione dei lettori deboli, così da restituire al libro la sua funzione: essere letto e vissuto.

Martedì 24 aprile 2018

ore 17:30, Palazzo Ex Provincia, Bari

@Bifest

Dal libro al film,

le relazioni pericolose