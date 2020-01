'Dallo sfrido può nascere un fiore' è il titolo della realizzazione lignea di Leonardo Basile in mostra per ARTE IN VETRINA da domenica 12 Gennaio presso il Centro d'arte e cultura L. Da Vinci, in via Verdi 7 a Bari - Santo Spirito.



Il 'riciclo dei rifiuti' (in questo caso, scarti della lavorazione del legno) come pratica creativa, è la 'filosofia'

che sta alla base dell'originale lavoro dell'artista : spezzoni di essenze dalle diverse forme geometriche e differenti cromatismi che vanno, assiemandosi, ad intraprendere un 'nuovo percorso di vita', elevandosi ad opera d’arte.



Certo, nulla di nuovo se pensiamo che la tecnica dell’assemblage ha attraversato diversi movimenti artistici fin dall’inizio del secolo scorso e che nella contemporaneità si è arricchito, con il radicarsi di una coscienza ecologica collettiva, di ulteriori concetti fra i quali la critica alla società dei consumi e la necessità (doverosa) di contrastare (seppur in misura minima) il degrado devastante delle discariche.







Dallo sfrido può nascere un fiore

Dal 12 al 30 gennaio 2020

ARTE CONTEMPORANEA



Location

Vetrina Centro d'arte e cultura L. Da Vinci

Santo Spirito, Via Giuseppe Verdi, 7, (BA)