Daniel Blumberg al Mat laboratorio urbano di Terlizzi

La stagione di concerti del MAT laboratorio urbano riparte VENERDÌ 5 OTTOBRE con la prima data italiana del nuovo tour di Daniel Blumberg con l'album “Minus” e un concerto assolutamente imperdibile. Nel teatro del laboratorio urbano Daniel Blumberg porta in scena la riebolazione di un'assenza e di un percorso spirituale e musicale che tocca i paesaggi isolati di una campagna gallese fino ai territori dell'inquietudine dello slowcore e del free jazz. “Minus” è unanimemente considerato per la critica internazionale uno degli album più belli del 2018: una tela naif dove Blumberg mette a nudo se stesso tra accordi di piano, suoni distorti di chitarre e violini, armonie ipnotiche e ripetitive e un cantato che riflette le fragilità dell’uomo.

Per maggiori informazioni 0683393024