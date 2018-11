Daniele Di Maglie in "La mia parte peggiore" al Teatro Kismet

Sabato 17 novembre il cantautore tarantino Daniele Di Maglie prosegue il tour di presentazioni del suo terzo album "La Mia Parte Peggiore" al teatro Kismet di Bari (ingresso libero), subito dopo lo spettacolo “Odissea”. Pubblicato da Digressione Music (con il sostegno di Puglia Sounds Record 2018 – Regione Puglia- FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro), a tre anni di distanza dall'apprezzato "Il mio garage" che sanciva l'inizio della collaborazione con l'etichetta pugliese Digressione Music, "La Mia Parte Peggiore" raccoglie undici brani originali che, nel loro insieme, compongono una raccolta di storie, esperienze personali, ricordi, riflessioni cantate con voce diretta ed intensa, facendo emergere la piena maturazione del suo songwriting.

Note Biografiche Daniele di Maglie

Cantautore, scrittore, educatore, Daniele Di Maglie vanta una laurea in Scienze politiche, dischi, libri e una serie cospicua di concerti in tutta Italia, oltre a numerosi premi e riconoscimenti artistici, in particolare: Suoni di Vita (Molfetta, 1999), Premio IMAIE "L'altra musica" (Roma, 2000), Io Preferisco Cantautore (Bari, 2001), Premio al Miglior Verso "Giardini di Atrebil. Parole in libertà" (Bari, 2001), Musica è (Bari, 2002), Gioiosa Festival (Gioiosa Marina, CZ, 2003) "Cantieri per Bob Dylan" (Foggia, 2006), Premio Puglialibre 2012 per "l'Altoforno. L'Ilva nei racconti e nelle canzoni di un cantautore di Taranto". Lavora da molti anni come educatore in un Centro Diurno per diversamente abili, occupandosi, tra le altre cose, di attività laboratoriali strutturate sul "medium" artistico. Dopo l'esordio discografico "Non so più che cosa scrivo" uscito nel 201 per Nud/Il cavallo giallo, nel 2014 ha dato alle stampe per Digressione Music "Il Mio Garage" a cui seguirà la pubblicazione a breve del suo terzo album "La Mia Parte Peggiore". Negli anni, le sue canzoni sono state pubblicate all'interno di diverse antologie come "Suoni di Vita" (Polifemo, 1999), "Maltese in musica" (Taverna del Maltese, 2002), "Balla veloce, vivi lento" (Upr-folk rock/Edel music, 2004) e "InCanti di Pace, Musicisti baresi per Enziteto" (Club della Canzone d'Autore, 2006). Come scrittore ha pubblicato il romanzo "La ballata dei raminghi adirati" per Il Grillo Editore nel 2012, il libro con cd "L'Altoforno. L'Ilva nei racconti e nelle canzoni di un cantautore di Taranto" per Stilo Editrice nel 2012 e "Mala estate" per Corriere del mezzogiorno nel 2003.





Info:

Teatro Kismet | strada San Giorgio Martire 22/F

080 579 76 67

botteghino@teatrokismet.it

www.teatridibari.it