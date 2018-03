Daniele Parisi torna con“Euhoe'!" a Molfetta per Malalingua

Torna a Molfetta per il quinto appuntamento di “Altrove. Teatro è follia”, il pluripremiato Daniele Parisi, ospite della rassegna teatrale di Malalingua, diretta da Marco Grossi e Marianna de Pinto a Molfetta, presso il Pro Loco Babilonia, in Via San Gioacchino 1. Con un nuovo spettacolo, “EUHOE'!" fresco di un debutto al Teatro Vascello di Roma che ha riscontrato grande successo di pubblico, Parisi calcherà le scene molfettesi sabato 17 marzo, ore 21:00, e domenica 18 marzo, ore 18:30.

Un one-man show, parlato a più voci, fatto di ritmi affabulanti, umorismo allucinato, trasformismo, disperazione cronica, performance sceniche e vocali in un’ora di tragicomico ‘delirio’. Un delirio organizzato per mettere alla berlina questa umanità che sbraita sulla vita, sulla morte, su un Dio che neanche risponde, e sul cibo che diviene più che altro segno di tanta malnutrizione. Fra i palazzi, nelle strade e alle finestre si sente mormorare, come incalzante ritornello, che la fine è alle porte. <<E' la fine di un'era, è la fine di tutto, è la fine di niente, se ricomincia tutto>>, si legge nelle note di Daniele Parisi, autore oltre che interprete di “EUHOE'!".

Una pièce teatrale dal titolo fortemente evocativo. Euhoè’ era, infatti, l’esclamazione di giubilo delle Baccanti in onore di Dioniso, divinità che i Greci consideravano di origine straniera e che in Tracia era invocato a gran voce sul sacro monte Nisa. Il greco ‘euòi’, lascia poi il posto al latino ‘euhòe’, espressione’ che fa da sottofondo alla loop station teatrale con cui Parisi invade il palcoscenico.

Daniele Parisi si diploma come attore nel 2008 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico". Ancora allievo, nel 2009, interpreta il ruolo di Romeo nello spettacolo di Giovanni Greco "Street Romeo and Juliet" che debutta al Festival Strabenkinder di Berlino. In teatro lavora con: Antonio Calenda, Lorenzo Salveti, Lilo Baur, Romeo Castellucci (Societas Raffaello Sanzio), Massimo Chiesa (TKC), Vincenzo Manna (Cassepipe). Debutta al Cinema nel 2016 come protagonista nel film "Orecchie" di Alessandro Aronadio (Festival del Cinema di Venezia73, sezione "Biennale College"). Sempre in ambito cinematografico lavora con: Matteo Botrugno e Daniele Coluccini (Il Contagio - 2017 Festival del Cinema di Venezia74, sezione "Giornate degli Autori"); Duccio Chiarini (L'Ospite - 2018) In tv al fianco di Mattia Torre (La Linea Verticale - 2017), Michele Alhaique (Mario Francese - 2017), Eros Puglielli (Il bello delle donne - alcuni anni dopo - 2016), Renato De Maria (Il segreto dell'Acqua 2011), Stefano Vicario (Bruno e i suoi - 2009). Nel 2016 vince il Premio NuovoImaie Talent Award come Miglior Attore Italiano Esordiente al Festival del Cinema -Venezia73. Nel 2017 vince il Premio come Miglior Attore al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie.

Per info, costi e prenotazioni di biglietti per lo spettacolo “EUHOE'!", rivolgersi ai seguenti contatti: 3454213629 – 3494037423 - 080 9722881 (dal lun. al ven. dalle 16:00 alle 20:00); info.malalingua@gmail.com