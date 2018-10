Il recital di Daniil Trifonov, dedicato a musiche di Beethoven, Schumann e Prokofiev, al Teatro Petruzzelli di Bari

Ventisei anni, vincitore di un Grammy Award, la sua musica si muove su un ideale equilibrio di emozioni e intelletto; il The Times lo ha definito «il più strabiliante giovane pianista della nostra epoca».

Cresce l'attesa per l'evento speciale fuori abbonamento della Fondazione Petruzzelli con il recital di Daniil Trifonov, dedicato a musiche di Beethoven, Schumann e Prokofiev. (domenica 4 novembre, ore 19)

Per gli abbonati alla Stagione Concertistica 2019 (in prelazione o nuovo abbonamento) ci sarà anche un regalo imperdibile: la possibilità di acquistare un biglietto per il concerto del maestro Trifonov scontato del 50%.