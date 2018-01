In scena al Teatro Abeliano per la rassegna "To The Theatre" Danilo Giuva in "Mamma"

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio alle 21.00, in scena al Teatro Abeliano per la rassegna #ToTheTheatre, MAMMA

di Annibale Ruccello

con Danilo Giuva

regia e spazio Danilo GIUVA

consulenza artistica Valerio Peroni ed Alice Occhiali

luci Cristian Allegrini

musiche e suoni Giuseppe Casamassima

fondale Silvia Rossini

organizzazione Antonella Dipierro

assistente alla regia Riccardo Lacerenza



con il sostegno di Fibre Parallele, Ombre – Associazione Culturale, Teatro Rossini e Assessorato alla Cultura Comune di Gioia del Colle

Una madre è colei che dà inizio alla vita, è colei che rende possibile l’inizio di un altro mondo, è colei che fa esistere un’altra volta, ancora una volta, il mondo. Nell’atto del concepimento la madre diventa creatrice, generatrice di un corpo che cresce, si espande, che acquista le sue forme, per rivelare, però, alla fine, la sua trascendenza.



La maternità è, dunque, l’evento in cui ogni madre incontra, la dimensione irreversibile della perdita. È l’atto in cui la madre, perde il frutto creato dal suo corpo, in cui cessa di essere creatrice.

La maternità non è mai un evento della biologia, quindi, ma, innanzitutto, un evento del desiderio.

Il desiderio di reintegrare quel frutto nel suo corpo, di ripristinare il potere generatore della vita.

“Mamma” è uno spettacolo sul cortocircuito, sul bug che infetta il cervello delle madri nell’istante della perdita.

La mia “Mamma” è la rappresentazione, attraverso la figura materna, dell’amore, dell’amore dirottato, del tradimento della propria esistenza.

“Mamma” è il confine nel quale ci perdiamo, ci inseguiamo e in cui non ci risolviamo.



Sono quattro brevi storie che, partendo da una fiaba, intrisa di magie e malefici, si ri-avvicinano, man mano, al mondo reale.

Quattro donne che, confinate in un piccolo spazio, disegnano un’unica parabola ascendente di ferocia in cui, passando proprio attraverso la Vergine Maria, la mamma è l’unica protagonista.

Una mamma in cui si cerca un naturale rifugio, che parla una lingua arcaica, terrena, che diventa progressivamente, l’incarnazione metaforica della disgregazione del nido familiare in funzione del Sé e dell’adeguamento di esso e della sua lingua, al contesto sociale in cui vive, al punto di disconoscere ogni sua mansione naturale e rivelare, all’opposto, un animo di genitrice perfida, mutevole e finanche sadica.

“Mamma” parla di quattro tragedie ispirate alle figure disegnate da Annibale Ruccello nel suo “Mamma – piccole tragedie minimali” raccontate ed incarnate nel mio foggiano, nella mia lingua madre, appunto.

In fondo si sa – sono tutte belle le mamme del mondo.





Biglietti:

INTERO 15 euro | RIDOTTO* 12 euro



ONLINE** E PREVENDITA biglietto dinamico a partire da 8 euro

valido fino alla mezzanotte del giorno prima dello spettacolo



*per studenti, over 65, soci Coop + 1 accompagnatore, possessori di Carta Più Feltrinelli, abbonati alla stagione teatrale del Teatro Comunale di Bari e abbonati alla Stagione della Fondazione Petruzzelli

** su www.bookingshow.it



acquistabili presso:



- il Teatro Abeliano, via Padre Massimiliano Kolbe 3

tel: 080.542.7678

dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17 alle 19.30

- il Teatro Kismet, strada San Giorgio Martire 22/F

tel: 080.579.76.67 int. 123

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.30 alle 18.00

- Infopoint Turistico Bari, Piazza del Ferrarese 29

tel. 080.524.22.44

tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00 (fino al 15 ottobre)

- tutti i punti di prevendita della Bookingshow (tra cui Box Office La Feltrinelli – Via Melo da Bari, 119) nei quali è prevista una maggiorazione del 10% sul costo del biglietto

- l’ Officina degli Esordi, via Crispi 5

tel: 080.914.85.90

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00



Info:

Teatro Abeliano | via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari

080 542 76 78

botteghino@teatroabeliano.com

www.teatridibari.it