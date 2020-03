L'evento social 'Dantedì Hell in the Cave', aneddoti e letture legate alla figura di Dante

Mercoledì 25 marzo si celebrerà, così come deciso dal Governo, il Dantedì, la giornata individuata dagli studiosi come inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia, ed istituita per celebrare Dante Alighieri, riconosciuto in tutto il mondo come il Sommo Poeta, padre della lingua italiana.

In questo difficile momento storico, non potendo condividere fisicamente la passione per Dante con un pubblico presente, il cast di “Hell in the Cave”, la società Grotte di Castellana e il Comune di Castellana Grotte , nell’ambito del progetto Crossing Arts, hanno deciso di coinvolgere gli amanti del Sommo Poeta con una staffetta fatta di versi, ricordi e letture.

Protagonisti della staffetta saranno rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo che si alterneranno sulla pagina Facebook “ Il Dantedì Hell in the Cave ”, legata allo spettacolo “Hell in the Cave”, l’Inferno di Dante Alighieri che da 9 anni va in scena nelle Grotte di Castellana.

L’evento social vedrà, a partire dalle 10, la partecipazione di artisti, scrittori che hanno aderito all’iniziativa ognuno a suo modo. Questi alcuni dei nomi: Lunetta Savino, Gianrico e Francesco Carofiglio, Massimo Ghini, Alessandro Cecchi Paone, Vito Signorile, Tiziana Schiavarelli, Andrea Bosca, Luca Bianchini, Paolo Sassanelli, ma anche Antonella Genga, Antonio Stornaiolo, Mario Desiati, Gabriella Genisi, Chicca Maralfa, Cinzia Leone, Alessandra Minervini, Rita Lopez e naturalmente Giusy Frallonardo, drammaturga dello spettacolo.

Durante tutta la giornata chi vorrà potrà contribuire ad arricchire la pagina dell’evento con video-letture, post e commenti.

Il DANTEDI’ di “Hell in the Cave” e delle Grotte di Castellana è condivisa dalla rete mondiale della Società Dante Alighieri. Per l’occasione, gli organizzatori renderanno disponibile sulla pagina dell’evento il canto dantesco dedicato a Paolo e Francesca, perché l’amore vince su tutto, anche sul buio di questo periodo.

In ottemperanza del decreto ministeriale emesso per contenere l’emergenza coronavirus, le repliche di “Hell in the Cave” sono ancora sospese .