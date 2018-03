"Dare voce. Autrici dimenticate" a cura di Francesca Palumbo

''Il reading dal titolo DARE VOCE è un invito alla riflessione sulla storica precarietà della posizione femminile all’interno del canone letterario e la conseguente difficoltà, da parte delle autrici, di vedere riconosciuto il proprio talento e le proprie capacità, oltre alla specificità del proprio linguaggio.

DARE VOCE racconta la vita e le opere di Antonia Pozzi, Paola Masino e Piera Oppezzo.

Donne che hanno molto lottato per affermare il proprio pensiero e le proprie passioni, scrittrici di cui è molto importante mantenere la memoria e divulgarne le opere.''

Francesca Palumbo



Venerdi' 9 marzo alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



DARE VOCE. Autrici dimenticate

Reading a cura di Francesca Palumbo



Francesca Palumbo è nata a Bari dove vive e insegna Lingua e Letteratura Inglese nelle Scuole Superiori. Si occupa di Alfabetizzazione e Certificazione dell’Italiano per stranieri. Organizza seminari sull’Intercultura e laboratori di Scrittura Creativa nelle scuole.Blogger e traduttrice, scrive recensioni di libri per testate online ecollabora con La Repubblica. Di recente è stata Presidente di Giuria della Commissione BJCEM per l’edizione 2017 di Mediterranea 18 Young Artists Biennale per ARCIPuglia.



Ad oggi ha pubblicato: la silloge di racconti dal titolo ‘Volevo dirtelo’(2008); il romanzo ‘Il tempo che ci vuole’ (Besa Editrice, 2010), che ha ricevuto il riconoscimento massimo delle ‘tre penne’ di Billy, il vizio di leggere, nota rubrica del TG1dedicata ai libri; l’instant book dal titolo ‘La vita è un colpo secco’ (ed.Atmosphere, 2014) e la graphicnovel ‘In fondo’(ed. Fasi di Luna, 2014). Con il suo ultimo romanzo ‘Le parole interrotte’(ed. Besa 2015), anch’esso presentato su RAI1 all’interno di Billy, ha vinto il Premio Letterario Nazionale Bari Città Aperta ed è risultata finalista nella terna del prestigioso premio letterario della Società dei Lettori Lucchesi.