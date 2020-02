Dario Maltese canta De Andrè a Palazzo Pesce

Dopo il grande successo del luglio 2019, sabato 23 maggio 2020 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce accoglie nuovamente l’omaggio a Fabrizio De André con la voce di Dario Maltese, le chitarre di Walter Di Serio e la testiera e chitarra di Lorenzo D’Urso.



Un concerto in Puglia per ascoltare le melodie del cantautore genovese che sono già letteratura musicale: “Bocca di rosa”, “Nell’acqua della chiara fontana”, brani da “La buona novella” e tante altre canzoni per un programma sempre in bilico tra il sacro e il profano. Un omaggio alla musica di Faber con le sue atmosfere e le sue storie raccontate con durezza e delicatezza, il rimprovero che si trasforma in abbraccio e comprensione per gli umili, i dimenticati, i diversi. Un universo affidato alla sensibilità della band made in Puglia, formata da Dario Maltese, fondatore e voce del gruppo, timbro caldo, ricchezza di sfumature e una carriera fra le note dei grandi artisti italiani come Paolo Conte, Francesco De Gregori e Francesco Guccini, da Walter Di Serio, chitarrista perfezionatosi con Gianni Lenoci, Franco Ventura e Massimo Fedeli, concerti in tutta Europa e specializzazione in musica rock, punk e free jazz, e da Lorenzo D’Urso, polistrumentista con laurea in Lingue e letterature straniere, studi di Basso elettrico jazz al Conservatorio Piccinni di Bari e sin da giovanissimo membro di band di successo come The Wonders Beatles Tribute.



Una serata di passione e devozione insieme a tre musicisti che accompagneranno il pubblico attraverso i capolavori eterni di Fabrizio De André.