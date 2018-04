Dario Vergassola in scena al Teatro Anchecinema Royal con "Sparla con me"

La stagione 2018 del teatro polifunzionale AncheCinema per il mese di aprile offre in cartellone due imperdibili spettacoli: Dario Vergassola con “Sparla con me” (sabato 14 alle 21) e il duo Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), in “Tandem” (venerdì 20 alle 21), concerto in favore di AMOPUGLIA onlus.

Dario Vergassola prende spunto dai successi televisivi “Parla con me” nel dare il titolo al suo ultimo recital dove, in effetti, presenta al pubblico i momenti più esilaranti dei suoi tanti incontri nel salotto di Serena Dandini. Nello spettacolo ripercorre a ritroso la strada segnata dal calore degli amici del bar, la non semplice relazione familiare con l’impertinente suocera, la movida davanti all’unico bancomat di La Spezia, i suoi ricordi di bambino quando sognava di poter divenire un moderno Robin Hood, di quando gli fu regalato il vestito da Zorro in occasione del suo ventiseiesimo compleanno. Ma più di tutto viene messo in scena l’esilarante sconcerto di chi si rende conto che solo una risata potrà seppellire la vacuità, il silicone e il sorriso a trentadue denti.

Il teatro polifunzionale AncheCinema di Bari è in corso Italia 112 ed è possibile utilizzare il parcheggio convenzionato in corso Italia 45, info: 329.611.22.91.