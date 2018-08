Davide Rondoni ospite della rassegna culturale“Cassano d’Autore per Infinito 200”

Sarà Davide Rondoni, scrittore, poeta, saggista, editorialista di Avvenire, de Il Tempo e de Il Sole24 ore, uno dei maggiori autori della poesia contemporanea italiana, l’ospite d’eccezione del secondo appuntamento della rassegna culturale promossa dal Comune “Cassano d’Autore per Infinito 200”. Rondoni ha pubblicato con le più prestigiose case editrici come Mondadori, Guanda, Rizzoli, Fabbri, Bompiani e Garzanti. Vincitore del premio Montale, Carducci, Ovidio, Camaiore. Le sue poesie sono tradotte in tutto il mondo. Fondatore e direttore del “Centro di poesia contemporanea” dell'Università di Bologna, tiene corsi di poesia e letteratura nelle Università italiane ed estere, in particolare alla Columbia University (Usa). È direttore artistico del festival “per tipi danteschi” Dante09, che si svolge ogni anno a Ravenna e de "il piccolo festival dell'essenziale" a Roma. È uno dei fondatori e direttori della rivista “clanDestino” che si occupa di poesia, di letteratura e di arte. È traduttore di Rimbaud, Dickinson, Baudelaire e autore di testi teatrali collabora e realizza programmi di poesia in tv per la Rai, Sky, San Marino Rtv e Tv2000. È consulente Rai per la Fiction e ha partecipato alla trasmissione Benjamin poesia per tg1. Quest’anno la rassegna cassanese è dedicata al bicentenario dell’ “Infinito” di Giacomo Leopardi, un’opera universale che ancora oggi ci invita a riflettere e “Cassano d’autore” sposa il progetto “Infinito 200”, idea del poeta Davide Rondoni, inaugurato lo scorso 8 marzo 2018, condiviso in tutta Italia e non solo, che si concluderà nel 2019. L’autore, giovedì 30 agosto, parlerà de “L’amore non è giusto” per i tipi CartaCanta Editore e dialogherà con la poetessa Anita Piscazzi. Sarà accompagnato da brani inediti, presentati per questa speciale occasione, dal giovanissimo cantautore cassanese Giuseppe Campanale. Per l’intera rassegna “Cassano d’autore per Infinito 200”, curata da “Edimedia Comunication”, in collaborazione con la rivista di storia letteratura e arte ”Enkomion”, la casa editrice ”Messaggi edizioni”, il locale gruppo donatori di sangue “Fratres santa Maria Assunta” e l’associazione “Apulia Country”, sono stati richiesti i patrocini della Regione Puglia, della città Metropolitana di Bari, del Gal Terre di Murgia e del Parco nazionale dell’alta Murgia. Si ringrazia la preziosa disponibilità dei fratelli Cice del Caffè Principe e la wedding planner, Antonella Giustino. Appuntamento a giovedì 30 agosto alle ore 19:00 presso il caffè Principe in piazza Aldo Moro, centro storico di Cassano Murge. L’evento è gratuito