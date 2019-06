''De bono vino'', a Palazzo Pesce il corso di degustazione di vini

Domenica 30 giugno 2019 alle ore 19.00 presso i preziosi ambienti della dimora storica Palazzo Pesce, l’Associazione Italiana Sommelier propone un workshop di formazione enologica per gli amanti del vino che vogliano approcciarsi ai metodi di degustazione professionale. De bono vino è l’ultimo degli appuntamenti di GustiaMola, una città da mare, dedicati alle eccellenze enologiche della nostra regione.

C’è un linguaggio ed un metodo che cercano di rendere comprensibile l’interpretazione dei vini durante una degustazione. È il linguaggio AIS. Un metodo didattico basato su valutazioni dell’aspetto visivo e delle caratteristiche olfattive e gustative del vino. Un metodo codificato attraverso aggettivi e parametri oggettivi, che prende per mano l’uditore poco esperto conducendolo attraverso un viaggio in un mondo affascinante quanto magico.

Nello spazio dedicato al linguaggio del vino, l’AIS Delegazione Murgia, avvalendosi di un docente qualificato, metterà in campo una degustazione guidata con almeno tre vini diversi per tipologia, area geografica e metodo di produzione, impiegando come strumento consolidato di lavoro la scheda analitico-descrittiva messa a punto dalla stessa Associazione.

Un’occasione per raccontare il vino e offrire ai partecipanti informazioni preziose su possibili abbinamenti alle pietanze.

Il vino tra leggenda, miracolo ed analisi che contestualmente appaga i sensi di quanti provano l’emozione, nell’interpretazione di Gianni De Gerolamo – Relatore e Responsabile della Comunicazione AIS Delegazione Murgia.



L’evento è un’iniziativa del GAL Sud Est barese, Comune di Mola di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, AIS Puglia Delegazione Murgia e Confcooperative Puglia, Palazzo Pesce e coordinata da Confcommercio Mola di Bari e dall’associazione Visit Mola di Bari.



Di seguito il programma del corso



• Cenni sulla viticoltura

• Tipologie di vinificazione

• Tecniche di degustazione:

o Esame visivo

o Esame olfattivo

o Esame gusto olfattivo

• Le temperature di servizio

• Degustazione di tre vini:

o Bianco

o Rosato

o Rosso

• Cenni sulle tecniche di abbinamento cibo-vino



domenica 30 giugno 2019 ore 19.00 PALAZZO PESCE

Numero massimo partecipanti: 40

Quota di partecipazione 15,00 EURO A PERSONA