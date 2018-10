“De vos som amorós”, musica rinascimentale del Duca di Calabria a Palazzo Pesce

Giovedì 15 novembre 2018 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce l’Ensemble Lucentum XVI fa rivivere la Valencia rinascimentale del Duca di Calabria con “De vos som amorós”.



Un concerto in Puglia che ripercorre gli splendori della corte cosmopolita dei Duchi di Calabria: dal 1526 al 1554 la Corte di Valencia riunisce i compositori e i musicisti più prestigiosi, diventando uno dei centri musicali più importanti d’Europa con una cappella formata da 9 strumentisti “ministriles”, 24 cantori, un maestro di cappella, un organista e 6 trombettisti. È in questo contesto che vede la luce un raffinato tipo di canzone popolare, utilizzata negli spettacoli organizzati in occasione delle superbe feste di gala – che si tengono soprattutto nel periodo natalizio, dato che la famiglia di Aragona sostiene di discendere direttamente da uno dei Re Magi.



Inserito all’interno della X edizione del Festival Anima Mea, “De vos som amorós” prende le mosse dal profano “Cancionero del Duque de Calabria” e dal sacro “Cancionero de Gandìa” e vede esibirsi Pepi Lloret (soprano), Pere Saragossa (bombarda e direzione), Laia Puig (bombarda), Xavier Boïls (cornetto), Vicent Osca (trombone), Juan López (serpentone), Fernando Fernandez (liuto e chitarra) e Pere Olivé (percussioni). Che racconteranno della Vergine e di altri temi sacri, ma anche di gelosia, di nostalgia, di erotismo e amore non corrisposto.



Ticket: 10 euro



Giovedì 15 novembre 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it