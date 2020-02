La compagnia teatrale Le 7 Muse di Apollo in "Matti come un Cappellaio" al teatro Angioino

La compagnia teatrale Le 7 Muse di Apollo debutta con “Matti come un Cappellaio” Venerdì 13 e Sabato 14 Marzo alle ore 20:30 e Domenica 15 Marzo alle ore 19:30 presso il Teatro Angioino di Mola di Bari.

L’opera, del tutto inedita, è il risultato di un lungo lavoro e studio svolto in questi mesi sulla Commedia dell’Arte. Fiorisce in questa compagnia il desiderio di sperimentare l’uso della mezza maschera neutra, così prendono vita i nostri “folli” personaggi. Fondamentale l’apporto del direttore artistico Filippo Affatati che guida con la sua maestria ed esperienza i nostri giovani attori.

In una veste rivoluzionaria, più vicina all'uomo, il dio Dioniso esordirà innescando il dubbio sull'impiego del tempo da parte dell’umanità in frivolezze, confrontandosi con Clessidra, regina del tempo: colei che tesserà la tela di questa trama dai colori forti e stravaganti. Dioniso verrà catapultato in un mondo, dove a suo parere “il tempo nel sogno non ha potere”, aprendo il sipario su di un giardino di meraviglie, dove la nostra storia ha inizio. Il pubblico incontrerà dei personaggi conosciuti, liberamente tratti dal romanzo di Lewis Carroll, “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ma con un vissuto e con caratteristiche totalmente diverse da quelle note a tutti. Tra incontri bizzarri, complicazioni e ambiguità il messaggio dello spettacolo si snoderà tra le folli vicende fino a prendere finalmente vita e forma nel corpo di un personaggio…



Lasciatevi trasportare nel nostro mondo creativo, fatto di corpi, disegni musica e parola. Per info e prenotazioni contattare il numero 3488852887, Facebook: Le 7 Muse di Apollo o Instagram: le7musediapollo



Testo e Regia: Dolores Mangiolini Direzione Artistica: Filippo Affatati Aiuto Regia: Graziana Marchionna Con la partecipazione straordinaria di: Margherita Gentile Figurini: Stefania Fasano Costumi e Scene: Laboratorio Le 7 Muse di Apollo



Cast: Margherita Gentile, Antonio Romano, Domenico Tanese, Dolores Mangiolini, Stefania Fasano, Graziana Marchionna, Daniela Iuorio, Emanuela Pietanza, Valerio Furio, Domenico Fiore, Vittoria Divittorio, Angelica Stea, Pierangelo Berardi, Alessia Catalano.