"Sergente Romano - Memorie di un sud dimenticato" de Le 7 Muse di Apollo al Teatro Angioino (Mola di Bari)

La compagnia Le 7 Muse di Apollo debutta con “Sergente Romano - Memorie di un Sud dimenticato” al teatro Angioino di Mola di Bari ore 20:30 il 27 e 28 Aprile e ore 19.30 il 29 Aprile 2018.

Dolores Mangiolini dirige la compagnia che porterà in scena un’opera del tutto inedita ideata dalla sua creatività, nata dalla speranza di combattere l’indifferenza per la storia con l'arte. Un lavoro di due anni distribuito in più fasi prima su tutti la documentazione su libri, archivi storici e documentari, seguita dalla drammaturgia selezionando i momenti più importanti della vita del Sergente Romano e in seguito adattati per la messa in scena a teatro. Fondamentale l’apporto del direttore artistico Filippo Affatati (coordinatore tecnici di palcoscenico dell’arena di Verona).



Lo spettacolo si apre con Clio, musa della storia, attraverso le dimensioni storiche illumina la figura di una donna che si relaziona con il nipote smanioso di arruolarsi nel secondo conflitto mondiale, succube della propaganda di quegli anni, gli narrerà la storia di Pasquale Romano, sergente dell'esercito borbonico tornato nel suo paese natale Gioia del Colle per dissipare la milizia del nuovo Regno d'Italia da tutta la terra di Bari.



Tematiche importanti sono il dramma della guerra, la rivalutazione del sud e del suo passato e della forza del suo popolo di sopravvivere a tutto e di reinventarsi ma soprattutto il tempo come strumento di comprensione; ricordare due guerre nel nostro spettacolo (seconda guerra mondiale e unità d’Italia) aiuta a far comprendere quanto l’uomo si ripeta, nel prevaricare sull’altro, usando frasi come guerra di pace, guerra di liberazione, anche in questi conflitti ci sono morti, non c’è liberazione, non c’è pace.



Testi e Regia: Dolores Mangiolini

Musiche: Maria Cristina Tanzi

Costumi: Stefania Fasano (disegni) e Angela Martinelli (Sartoria)

Scenografie: Francesco Fabio Valerio

Direzione Artistica: Filippo Affatati

Cast: Valerio Furio, Domenico Fiore, Stefania Fasano, Ilenia D’Amato, Graziana Marchionna, Pierangelo Berardi, Nicola Antonicelli, Alessia Catalano, Vittoria Divittorio, Angelica Stea, Giovanni Nitti, Antonio Romano.



Info e prenotazioni 3494422946 - 3488852887 e pagina Facebook Le 7 Muse di Apollo