Decaro e il fuori programma con Solfrizzi e Stornaiolo al Piccinni: nei panni di Toti e Tata canta 'Matrimonio Metafisico'

Il siparietto durante lo spettacolo 'Tutto il mondo è un palcoscenico' del duo Solfrizzi-Stornaiolo, in scena nei giorni scorsi al teatro Piccinni: il primo cittadino (che non ha mai nascosto la sua passione per il karaoke), insieme ad un'altra spettatrice, si lancia nell'interpretazione dell'indimenticabile (per i baresi e non solo) sigla di 'Filomena Coza Depurada' (video dalla pagina Fb di Antonio Decaro)