Decima edizione del “Premio Mimmo Bucci”, al Petruzzelli tanti ospiti come Andrea Innesto, Bianca Guaccero e Toti&Tata

È tutto pronto per la decima edizione del festival della musica emergente “Premio Mimmo Bucci”, in programma martedì 13 marzo nel teatro Petruzzelli. Anche quest’anno la serata organizzata dall’associazione Smart X Mimmo Bucci in ricordo del musicista scomparso prematuramente nel 2007 e dedicata ai giovani artisti, prevede l’esibizione di sei finalisti che proporranno al pubblico due brani musicali, un loro brano e la rivisitazione di una canzone famosa.

Il palinsesto della manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Bari, la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese, è stato illustrato questa mattina, a Palazzo di Città, dall’assessore alle Culture Silvio Maselli, dal musicomico Antonello Vannucci nelle vesti di direttore artistico del festival e dai genitori di Mimmo Bucci, Francesca e Antonio. Ospiti della serata saranno il sassofonista di Vasco Rossi, Andrea Innesto, che presiederà anche la giuria di esperti, i Superclassifica Sciò, il gruppo musicale che accompagnerà le esibizioni dei vari ospiti, e lo straordinario duo composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo nei panni di Toti&Tata. A presentare l’evento saranno Mauro Pulpito e l’attrice pugliese Bianca Guaccero, che si esibirà anche in performance artistiche e musicali.

I musicisti in gara sono Veronica Verri, Beatter One, Noir le Club, Benny Sola, gli Anonimi e Browse. Saranno valutati da una giuria di esperti formati da due giornaliste di TeleBari e da direttore artistico di RadioBari, un giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, e da due produttori musicali, oltre che dal presidente Innesto. Il primo classificato si aggiudicherà un premio in denaro e il trofeo del festival, mentre il secondo e il terzo classificato riceveranno una targa.