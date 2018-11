Dee Dee Bridgewater, diva del jazz internazionale, in concerto al Teatro Forma

In una doppia esibizione, alle 18,30, (concerto in abbonamento) e alle 20,30 (fuori abbonamento) al Teatro Forma a Bari si esibirà l'ultima diva del jazz internazionale: Dee Dee Bridgewater in “Memphis ...Yes, I'm ready” project. Con lei sul palcoscenico otto grandi musicisti: Barry Campbell (basso), Curtis Pulliam (tromba), Bryant Lockhart (sax), Charlton Johnson (chitarra), Skyler Jordan (voce), Monet Owens (voce), Carlos Sargent (batteria), Farindell “Dell” Smith (piano/organo).

Nei primi anni '70 collaborò con Dexter Gordon, Dizzy Gillespie Max Roach e Sonny Rollins. I primi riconoscimenti di critica e di pubblico però arrivano agli inizi degli anni '80 quando si impone come raffinata interprete di un vasto repertorio che spazia dagli standard alle tendenze più recenti. E' stata premiata tre volte con il Grammy Award.

Oggi la cantante americana si rimette in gioco ancora una volta e torna con “Memphis… Yes, I’m Ready” per regalarci un’altra perla di blues, rhythm and blues e soul che trae origine dal ritorno nella natìa Memphis, sulle tracce della più ricercata ed elegante tradizione della musica nera. Con quest’ultima interpretazione infatti Dee Dee Bridgewater rende omaggio ai maestri della musica afroamericana come Al Green, Otis Redding e B.B. King

Le sue reinterpretazioni ci consegnano una Dee Dee semi inedita: spogliata dei virtuosismi del jazz e del be-bop, l’iconica voce della star americana arriva più diretta, profonda, intima, portatrice di un carico di sensazioni soul debordanti.

Memphis… Yes, I’m Ready è l’ennesimo importante traguardo nella carriera di una cantante illuminata, tra le ultime interpreti della black music più vera, popolare e all’occasione elitaria nello stesso tempo. Una delle tante produzioni della Bridgewater, destinata a segnare una strada nuova nella carriera di un’interprete che non smette mai di reinventarsi e stupirci.

