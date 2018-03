"Deejay Ten Bari 2018", la corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay

Domenica 11 marzo Bari ospiterà per il quarto anno consecutivo la DEEJAY TEN, la corsa di 10 km ideata da Linus, storico dj dell’emittente radiofonica Radio DEEJAY.

Le iscrizioni si chiudono ufficialmente alle ore 24 di mercoledì 7 marzo; nel caso in cui ci fossero ancora dei posti disponibili sarà possibile iscriversi alla corsa e ritirare i pettorali anche nella giornata di sabato 10 marzo presso il Village dell’evento, che sarà allestito in piazza Libertà.

Due i percorsi, uno di 10 e l’altro di 5 chilometri, che si snodano sul lungomare cittadino per quello che è diventato ormai un appuntamento fìsso per i runner, un evento attesissimo che di anno in anno coinvolge sempre più appassionati.

La quota di partecipazione - €15 per tutti i partecipanti della 10 km e della 5km e €10 per i bambini fino ai 12 anni - dà diritto a: pettorale di gara, chip (usa e getta), assicurazione rc e assistenza medica, medaglia di partecipazione, sacca ristoro, sacca gara, t- shirt ufficiale.

Il sindaco Antonio Decaro dalla sua pagina fb ha invitato i baresi a partecipare all’evento, che sarà accompagnato da una serie di iniziative collaterali i cui dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni.

Questi i percorsi:

Deejay Ten 10 km

partenza ore 10.00 da corso Vittorio Emanuele II (altezza via Sparano), via Latilla, via San Francesco d’Assisi, piazza Massari (lato giardini Isabella d’Aragona), corso Vittorio Veneto, giro di boa all’altezza dell’incrocio con via Brigata Regina, ritorno su corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lungomare Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti (carreggiata lato mare), corso Trieste (carreggiata lato mare), giro di boa all’altezza della inversione di marcia per l’accesso al parcheggio della spiaggia di Pane & Pomodoro, corso Trieste (carreggiata lato terra), lungomare Perotti (carreggiata lato terra), piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza Diaz (lato giardinetti), lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II (altezza via Sparano);

Deejay Five 5 km

partenza ore 10.20 da corso Vittorio Emanuele II (altezza via Sparano), via Latilla, via San Francesco d’Assisi, piazza Massari (lato giardini Isabella d’Aragona), corso Vittorio Veneto, giro di boa all’altezza dell’incrocio con via Brigata Regina, ritorno su corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lungomare Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, arrivo in piazza del Ferrarese.