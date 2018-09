Visite guidate e degustazioni presso il Birrificio Caput Ursi in occasione della giornata nazionale Birrifici Aperti 2018

In occasione dell’evento nazionale Birrifici Aperti 2018 il Birrificio Caput Ursi aprirà le sue porte sabato 15 e domenica 16 settembre per visite guidate e degustazioni.



Le giornate si articoleranno in due fasi:

- Nel pomeriggio alle ore 18:00 e alle ore 19:00 due turni di visite del birrificio guidati dal mastro birraio Eligio Romanazzi con degustazione delle sue produzioni accompagnate da un piccolo aperitivo di prodotti tipici.

Visita + Aperitivo + Degustazione di 3 birre da 0,20 l = 8 euro

Singola birra da 0,30 l = 3 euro

Singola birra da 0,50 l = 5 euro



- La sera del sabato 15 Settembre Djset con selezione musicale SOUL, RNB, FUNK, REGGAE, RARE GROOVE in vinile a cura di KinDbeats - Michele Bozzi e Warco Paternoster



- La sera del 16 Settembre spettacolo teatrale con la simpaticissima Lia Cellamare

Spettacolo del 16 settembre + apericena a buffet + 1 birra da 0,30 l = 12 euro



Posti limitati, consigliata la prenotazione

al numero 328 6514099 o scrive a info@birrificiocaputursi.com