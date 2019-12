Itinerari turistico-letterari, degustazioni e visite guidate a Locorotondo e Monopoli

Anche le città della Valle d’Itria Martina Franca e Locorotondo partecipano al calendario di attività gratuite “Eco di Puglia”, proposte in vari appuntamenti durante la settimana. Dopo il successo della proposta estiva, tornano le animazioni on-site nella speciale edizione natalizia. Fino al 15 gennaio 2020 gli Info-point turistici di Martina Franca, Locorotondo, Grottaglie, Monopoli ed Ostuni propongono un ricco e interessante programma, all’interno del progetto di qualificazione e potenziamento degli Info-point aderenti alla rete regionale, di cui i relativi Comuni sono beneficiari.

L’iniziativa mette in rete più località e restituisce un’idea di viaggio e di esperienza. Consente al visitatore di conoscere il territorio pugliese nelle sue varie sfaccettature e di partecipare a più iniziative possibili, portando con sé un bellissimo ricordo.

A Martina Franca l’attività proposta è “Sei percorsi in cerca d’autore…con gusto”: ogni sabato, alle ore 17, itinerari turistico-letterari con degustazione di prodotti tipici enogastronomici. È gratuita su prenotazione.

A Locorotondo si va “A spasso nel tempo tra saperi e sapori”: percorso guidato con laboratorio di artigianato e/o del gusto. Ogni domenica alle 17, giovedì 19 dicembre alle 9.30, lunedì 23 dicembre alle 16, giovedì 2 gennaio alle 9.30.

Le attività sono coordinate da Sistema Museo, ente gestore affidatario degli Info-point, e includono visite guidate, laboratori, degustazioni tra borghi e aree naturalistiche, condotte da personale qualificato, coinvolgendo diversi operatori con azioni di co-marketing e mettendo in risalto le peculiarità di ogni luogo e le tipicità e tradizioni del territorio.

Tutti gli appuntamenti si svolgono nel pieno rispetto dell’ambiente, seguendo il principio dell’eco-sostenibilità, e contribuiscono a favorire la destagionalizzazione, coinvolgendo adulti e bambini, in uno dei periodi più magici dell’anno, il periodo delle festività natalizie.

Di seguito il calendario degli appuntamenti a cadenza settimanale:

- Ostuni “Tutti i gusti del Parco”: presentazione e degustazione dei prodotti agroalimentari del Parco delle Dune costiere - ogni sabato alle 11.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=P3B0QC

- Martina Franca “Sei percorsi in cerca d’autore…con gusto”: itinerari turistico-letterari con degustazione di prodotti tipici enogastronomici - ogni sabato alle 17.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=PGNBQ3

- Monopoli “Racconti dal mare”: visita guidata lungo il vecchio porto della città in compagnia di un pescatore alla scoperta dei vari metodi di pesca, di vecchi aneddoti legati al mare e delle tipiche imbarcazioni dette “vozz” (gozzo) - ogni domenica alle 10.30.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=PBNKRY

- Grottaglie “Trek and Taste”: tour naturalistico in gravina e degustazione di prodotti tipici presso il Castello Episcopio - ogni domenica alle 15.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=PFUMT4

- Locorotondo “A spasso nel tempo tra saperi e sapori”: percorso guidato con laboratorio di artigianato e/o del gusto - ogni domenica alle 17, giovedì 19 dicembre alle 9.30, lunedì 23 dicembre alle 16, giovedì 2 gennaio alle 9.30.

Prenotazione al link > http://pugliatolive.it/esperienza/?code=PE0J04

Per tutte le attività il luogo d’incontro e di riferimento è il relativo Info-point.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione.

È possibile prenotare sul sito web www.pugliatolive.it; tel. +39 392 9191825 / info@pugliatolive.it

Per informazioni:

Grottaglie tel. +39 099 5623866

Locorotondo tel. +39 080 4312788

Martina Franca tel. +39 080 4116554

Monopoli tel. +39 080 4140264

Ostuni tel. +39 0831 339627

Le attività si inseriscono nell'ambito degli interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento degli Info-Point turistici dei Comuni che aderiscono alla Rete regionale - Annualità 2019 (P.O.R. Puglia FERS-FSE 2014/2020 - Azione 6.8).