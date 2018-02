"1 hour", al Demodè il party che cambia ogni ora

Sabato 17 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba) per la prima volta sarà proposto il party “1 hour”, un format itinerante, in giro per l’Italia, che propone in un’unica sera varie feste a tema, il cui soggetto cambia ogni ora, assieme al genere musicale, che spazierà dal rock’n roll alla musica italiana, dagli ’80 ai ’90, con scenografie e allestimenti e dj differenti.

Durante la serata un maxi countdown di 60 minuti detta la durata di uno specifica festa a tema. Al termine del conto alla rovescia una sirena, accompagnata da una cascata di coriandoli, indicherà il termine e la musica cambierà.

Saranno quattro i party che saranno proposti nella Sala Live del Demodè, il cui ordine si scoprirà solo nel corso della serata e per le quali si alterneranno i dj resident del club alle porte della città. Nella sala Club saranno proposte le selezioni “black” a cura dei dj del team “Bari Hip-Hop Metro”. A completare l’offerta musicale proposta dal Demodè, esternamente, nella grande e appariscente postazione radio, Marco Greco e Carlo Chicco condurranno “Demodè Channel”, il programma radiofonico trasmesso in diretta fm e web.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00