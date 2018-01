"Demodeland", il party per festeggiare il diciottesimo compleanno della discoteca barese

Sabato 27 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba), per festeggiare il diciottesimo compleanno della discoteca barese, sarà proposto “Demodeland”, una grande festa che trasformerà la struttura alle porte del capoluogo pugliese in un grande parco giochi dedicato alla musica e al divertimento, con quattro situazioni musicali e tanti artisti che si avvicenderanno.

Nella Sala Live, l’area principale del club, all’insegna della festa, sarà proposta musica dance, anni ’90 e italiana e divertentismo con i numerosi djs delle discoteche con il quale il Demodè collabora, come il Kuku di Lucca, l’Akua Keta di Pisa, il Palco 19 di Asti, il Ten e lo Zen di Gallipoli (Le) e altre ancora. Qui, non mancheranno le coreografie di Joao Claudio Andrade, realizzate dal corpo di ballo della Free Academy di Bari. Nella Sala Club ci sarà la musica hip-hop della “Bari Hip-hop Metro” capitanata da Mista P e Shogun. Nella parte esterna saranno proposte le selezioni dei dj del team “International love party”, nel tunnel e a completare l’offerta musicale, come sempre ci sarà il Demodè Channel, una vistosa e appariscente postazione radio, realizzata dalla ditta Lapenna di Massafra (Ta), che realizza tutte le creazioni in cartapesta presenti nel club, nella quale Carlo Chicco e Marco Greco, due noti conduttori radiofonici pugliesi, condurranno il programma radiofonico trasmesso in diretta in fm e sul web.

Diventato maggiorenne il Demodè, come accade per molti ragazzi, inizierà a concentrarsi sull’università. Ed è proprio verso il mondo accademico e i tanti giovani che lo vivono che si cercherà di creare un ponte diretto, in modo da dare anche agli studenti la possibilità di partecipare agli eventi del club.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22:30