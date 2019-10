'Depeche mode & more' vini e vinili

Solo veri vinili! ''Scopriremo gli anni ‘80 della band ed altre Hit che hanno caratterizzato il decennio, attraverso i suoni e le immagini originali!

Non è una serata come le altre… Pino Lanave/Joe Hammer mixerà LIVE i brani che hanno fatto da colonna sonora ai momenti migliori della nostra e tua vita. Come la serata che saprai gustarti con la musica, i piatti e la SANGRIA NO STOP di Panacea. estensione di sapore. Tu devi solo scegliere cosa mangiare''. Consumazione minima obbligatoria 10 euro.



La rivista musicale britannica “Q” li ha definiti la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto, mentre “Rolling Stone” li ha battezzati la quintessenza del genere: i #DepecheMode sono parte della storia musicale che ti racconteremo con Vyni.li di venerdì in venerdì con temi sempre diversi,

Questo venerdì meriti di più! Prenota allo 0808806355



#panacea #estensionedisapore #modugno