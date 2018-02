Al Teatro Kismet in scena “Il desiderio segreto dei fossili” di Maniaci d’Amore

Focus Puglia continua con una riflessione sulla paura del diverso, della vita e del divino con lo spettacolo “Il desiderio segreto dei fossili” di Maniaci d’Amore, in programma sabato 10 febbraio (ore 21). Con la loro usuale mistura di livida comicità e spessore poetico, Francesco d'Amoree Luciana Maniaci - per la prima volta in scena con un terzo attore, Christian Di Filippo, e autori anche della regia – firmano una drammaturgia divertente, lieve e durissima. Ispirata dai testi di Florenskij, di Copi e di Pirandello. La vicenda è ambientata in un città inventata, Petronia, qui gli abitanti con l’intrusione di uno straniero scoprono le passioni, la vendetta, la colpa, i desideri e la gioia.

