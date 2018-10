Al Planetario di Bari lo spettacolo "Destinazione Luna"

Sabato 20 Ottobre dalle ore 19:00 il Planetario di Bari aderisce all’evento International Observe the Moon Night dedicato alla scoperta ed all’osservazione della Luna con lo spettacolo dal titolo: “DESTINAZIONE LUNA”.

Scopriremo i segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.

Voleremo su altre straordinarie lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato.

Se il meteo lo permetterà osserveremo la Luna al telescopio sul piazzale antistante al planetario.



Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956