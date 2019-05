Al Planetario di Bari lo spettacolo 'Destinazione Luna'

Sabato 1 Giugno alle ore 19:00 il Planetario di Bari conclude la rassegna di aperture pubbliche della stagione con lo spettacolo dal titolo “DESTINAZIONE LUNA”:

''scopriremo i segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.Voleremo su altre straordinarie lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato''.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.



Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956

Appuntamento prossimamente sotto le vere stelle del Parco Naturale Regionale di Lama Balice e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia!