Il week-end con gli spettacoli del Planetario di Bari: Destinazione Luna e Piccolo Principe tra le stelle

Sabato 16 Novembre alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo di astronomia: “Destinazione Luna”.

''Scopriremo i segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Voleremo su altre straordinarie lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato''.

Lo spettacolo ha una durata di un'ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento

Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com infotel 3934356956



Domenica 17 Novembre alle ore 17:00 e in replica alle ore 19:00 torna in scena a grande richiesta lo spettacolo di teatro-scienza “Il Piccolo Principe tra le stelle”: ''Tratto dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, uno dei più poetici racconti tra le opere letterarie per ragazzi, l’evento affronta temi importanti come il senso della vita ed il significato dell'amore e dell'amicizia, trovando la sua collocazione naturale nel planetario dove il passaggio del protagonista tra i pianeti della Galassia serve ad illustrare didatticamente la struttura dell’Universo''.

Lo spettacolo ha una durata di un'ora.



Prenotazione obbligatoria a info@ilplanetariodibari.com infotel 3934356956

LA PRENOTAZIONE DECADE ALLE ORE 19:00 CON L’INIZIO DELLO SPETTACOLO