'Di Bande e d'Arte Urbana', al Museo Civico di Bari l'incontro con con gli strumenti musicali della tradizione pugliese

In occasione della mostra "A Fest" allestita al Museo Civico di Bari fino al 28 gennaio, si terrà giovedì 27 dicembre ore 18:30 un incontro con gli strumenti musicali della tradizione pugliese a cura di Francesco Spada, curatore della Collezione Spada Strumenti Musicali Antichi di Lecce.

Una lezione su un fenomeno sociale, quello delle bande, che ha fatto della festa l'occasione per veicolare cultura musicale a tutti i livelli. A partire dagli strumenti esposti, un tempo inseriti nell'organico delle bande pugliesi e poi via via abbandonati, come il cappello cinese, il rothphono o il contrabbasso ad ancia, un incursione attraverso le musiche, le tecniche, il ruolo dei musicisti fino all'odierna arte urbana: da Torino due ospiti speciali, Maksim Cristan e Daria Spada, che racconteranno in musica e parole del loro riuscito esperimento culturale, il pluripremiato CONCERTINO DAL BALCONCINO.

Nel corso dell'evento sarà possibile ammirare i meravigliosi scatti del fotografo Ciro Quaranta.



Da diversi anni, a Torino, Maksim e Daria sono artefici del “Concertino dal balconcino”; tutte le domeniche, per un’ora, nel pomeriggio, si affacciano dal loro balcone e tengono un piccolo concerto per chiunque volesse accomodarsi (magari portandosi la sedia da casa) nel cortile del loro condominio e godersi la loro musica.



Il link all'evento Facebook è https://www.facebook.com/events/1867342146710757/ ; di seguito alcuni link sul progetto Concertino dal Balconcino e una presentazione con delle foto di Ciro Quaranta:



1. SUICIDIO COLLETTIVO (ascolto youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=-gCAk4orUnQ



2. ARTICOLO SU THE GUARDIAN

https://www.theguardian.com/cities/2017/sep/28/turin-balcony-concert-survive-noise-complaint



3. SERVIZIO SU IL FATTO QUOTIDIANO TV

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/08/torino-si-esibiscono-dal-balcone-di-casa-da-7-anni-una-vetrina-per-gli-artisti-ma-a-gennaio-andranno-a-processo/4677713/



4. SERVIZIO RAI 3

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2327af94-2e05-4252-a928-34b88b691731.html