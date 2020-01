Al Teatro Casa di Pulcinella lo spettacolo 'Di là del mare'

Compagnia Walter Broggini e Emmeci Associazione Culturale DI LÀ DAL MARE da un’idea di Massimo Cauzzi

testo, sceneggiatura, scenografie e allestimento Walter Broggini e Massimo Cauzzi

con Fabio Scaramucci e Walter Broggini

musiche originali Giorgio Rizzi, Roberto Scala, Pino Obinu

burattini, marionette e pupazzi Walter Broggini e Elide Bolognini

regia Walter Broggini



Ogni incontro “di là dal mare” diventa occasione per raccontare piccole storie, divertenti e bizzarre, narrate ognuna in modo diverso, miscelando narrazione, burattini, marionette e pupazzi; una varietà di tecniche d’animazione che fa il paio con la varietà di incontri e di racconti che l’uomo della spiaggia farà nel suo peregrinare via mare.



BOTTEGHINO

Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento n.10 ingressi € 60,00

Gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.



ABBONAMENTO CONDIZIONI

Con un unico abbonamento possono accedere in sala contemporaneamente una o più persone (fino a dieci) alla volta.

L’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica.

Non dà diritto al posto riservato.

E’ necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

E’ necessario ritirare i biglietti al botteghino almeno mezz’ora prima dello spettacolo.



PREVENDITA

On line sul sito www.bookingshow.it e presso tutti i punti vendita bookingshow.

Biglietteria del teatro

lunedì venerdì ore 9.30 – 13.30

sabato e domenica ore 10.00 – 13.00

da 1 ora prima dello spettacolo