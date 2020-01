A Capurso la presentazione del libro di Stefano Di Lauro 'Troppo lontano per andarci e tornare'

Venerdì 24 gennaio, dalle ore 19:00, nella Sala consiliare del Municipio di Capurso, in Largo S. Francesco, 4, per la rassegna “Il libro parlante” presentazione del libro



TROPPO LONTANO PER ANDARCI E TORNARE



Di Stefano Di Lauro

Exorma Editore



L’autore ne parla con

Luca Basso - giornalista

Bruno Pompili – Autore , francesista



Conduce - Mariangela Giordano

Ingresso libero.

Libro : Un romanzo classico, nel senso più bello del termine.

Il piccolo circo "Au Diable Vauvert" è un microcosmo di esseri unici, dediti al culto della meraviglia, i cui nomi evocano la magia dell’arte, della “loro” arte itinerante, vissuta sulle strade di Francia fin-de-siècle tra sordide periferie punteggiate di vicoli ambigui e loschi e luoghi memorabili. Ognuno di loro si rivelerà a Nounours attraverso il racconto della propria esistenza.

Tra le righe aleggia il fantasma di Montaigne che discetta sui dieci sensi, si intravede l’ombra di Melville evocata da Marcel Schwob, singolare e solitario spettatore di una delle loro rappresentazioni.

Una scrittura sorvegliata e al tempo stesso trasognata richiama alla mente archetipi letterari senza tempo, l’avventura, le peripezie, l’altrove, attingendo alle sorgenti dell’insolito, dell’esotico, del surreale; recupera la pacata ironia delle narrazioni di viaggio settecentesche e si rivela densa di allusioni a mondi letterari lontani e dissimili che tuttavia si integrano perfettamente nel solco del bizzarro e dell’inatteso.

L’autore: Stefano Di Lauro è autore, regista, compositore e “mitonauta”.

Ha pubblicato Eroine_ nient’altro da dichiarare (2012) e Dittico dell’amore osceno (2011) per Shamba Edizioni; La mosca nel bicchiere – La poetica di Carmelo Bene (Icaro, 2007); ÒperÉ (Besa, 2006).

Come regista teatrale ha lavorato in Italia e in molti paesi esteri. Autore di testi teatrali, adattamenti di opere straniere e riscritture di classici, ha anche realizzato opere di video-arte e documentari, e scritto musiche di scena affiancando numerosi progetti musicali e discografici.