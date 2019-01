Dialoghi anteMeridiani, al Teatro AncheCinema 4 incontri tra geografia politica e cultura

“Dialoghi anteMeridiani. La rosa dei venti”, un ciclo di 4 incontri tra geografia, politica ed economia ideato e organizzato dall’associazione culturale Donne in Corriera di Bari e dalla società editrice Il Mulino di Bologna, in programma all’AncheCinema.

Ai venti sarà dedicato il tema di ogni incontro: si inizia il 27 gennaio con il gelido vento del nord, la Tramontana che congela le frontiere, blocca i confini e irrigidisce la politica e la società con Marco Aime e Antonella Prenner; il 10 febbraio soffierà poi un vento di Levante che porta echi di guerre e di incertezza, con le testimonianze di Marco Guidi e Valerio Massimo Manfredi; il 3 marzo Giovanni Brizzi e Giuseppe Catozzella racconteranno sulla rotto dell’Ostro le antiche e nuove storie di migranti che attraversano il Mare nostrum; infine il 24 marzo con il Ponente si esplorerà la frontiera ad Ovest, il sogno della conquista infinita, protagonisti Melania Mazzucco e Vittorio Emanuele Parsi.

Tutti gli incontri saranno introdotti e moderati da Pino Donghi.

Tutti gli appuntamenti si terranno all’AncheCinema, con ingresso a 7 euro, abbonamento a 25 euro. Previste riduzioni per under 26 e per abbonati alle riviste Il Mulino, soci Donne in corriera, abbonati AncheCinema, soci Coop, tesserati AncheCinemacard.

Dialoghi anteMeridiani gode del patrocinio di Comune di Bari, Regione Puglia, Italia Nostra - sez. Bari, Confassociazioni Puglia e Bari Social Book.