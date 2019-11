Con l’incontro dedicato a Pechino tornano a Bari i Dialoghi anteMeridiani

Tornano a Bari i Dialoghi anteMeridiani, la seconda edizione della rassegna, nata dalla collaborazione tra la società editrice il Mulino e l’associazione Donne in corriera, dedicata quest’anno al “Viaggio nelle città mondo”. L’iniziativa si articola in quattro appuntamenti, tutti di domenica, a partire da domenica 12 gennaio 2020, al Cinema Galleria di Bari - alle ore 11 - per viaggiare nella contemporaneità, ognuna dedicata a una città: Pechino, Bruxelles, Londra e Berlino.

Metafora e identità dell’attuale processo di globalizzazione, il “Viaggio nelle città mondo” dei Dialoghi anteMeridiani vuole disegnare un percorso geografico che si fa storia, indagine sociale, riflessione politico-economica, tragitto culturale e anche racconto d’avventura.

Ci sono città che riassumono un senso di marcia, che raccontano più della loro semplice storia. Nel viverle quotidianamente o nel conoscerle viaggiando per lavoro, come turisti, in visita ad amici e conoscenti, ci capita di comprendere la direzione verso la quale stiamo orientando l’orizzonte prossimo del nostro futuro. Non di rado si tratta di città che sperimentano una complessa e spesso molto critica convivenza tra passato e presente, città che mettono in scena quei processi di globalizzazione di cui leggiamo e discutiamo

Si comincia domenica 12 gennaio 2020 con l’incontro dedicato a Pechino, città simbolo del prossimo Mondo, con Stefano Cammelli e Maurizio Paolillo. Il viaggio prosegue, poi, il 2 febbraio 2020 atterrando a Bruxelles, capitale dell’Unione Europea e città di frontiera, con Marina Calculli e Beda Romano. Ancora domenica 16 febbraio 2020 si vola alla volta di Londra, la città-stato del vecchio continente e oggi città della Brexit, con Enrico Franceschini e Valerio Magrelli. E a pochi mesi dalla ricorrenza del trentennale dalla caduta del muro di Berlino nel novembre 1989, l’itinerario si concluderà domenica 1 marzo 2020 con Berlino, città della guerra fredda, oggi ribollente di progetti culturali, città vivacissima e internazionale, a raccontarla Alessandro Cavalli e Tonia Mastrobuoni. Tutti gli incontri sono introdotti e moderati da Pino Donghi.

Biglietti

Abbonamento poltrona posto numerato 30 euro

Biglietto singolo evento poltrona posto numerato 10 euro