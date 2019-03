Festival delle donne, a Bari il dialogo filosofico tra Emily Apter e Jean-Luc Nancy

L’ottavo anno del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere in corso, dal 18 al 30 marzo, è un’edizione prestigiosa e speciale che presentaospiti d’eccezione come Emily Apter e Jean-Luc Nancy protagonisti delle lectiones magistrales in apertura del Festival.

I primi appuntamenti del Festival si inseriscono in un Ciclo di conferenze realizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici DISUM-UniBA in collaborazione con Alliance française di Bari e a cura di Francesca R. Recchia Luciani e Julia Ponzio (docenti UniBA). Tre giorni di conferenze che si chiudono con un momento di grande rilevanza e originalità: mercoledì 20 marzo, ore 16, la Sala A dell’Ex Pala Poste ospiterà infatti un dialogo filosofico tra Emily Apter e Jean-Luc Nancy intitolato Je s’existe, you s’exist, noi sessistiamo. I due prestigiosi ospiti già protagonisti, nei giorni precedenti, di due lectiones magistrales, si confrontano, per la prima volta, in un dialogo filosofico per un appuntamento esclusivo del Festival; l’incontro moderato dalla direttrice artistica della manifestazione, la professoressa Francesca Romana Recchia Luciani, chiude il ciclo di conferenze dal titolo SESSISTENZA: DESIDERIO E ONTOLOGIA SESSUALE.

Questa ottava edizione del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere è NEL SEGNO DELLE INTERSEZIONI; il festival è organizzato dalDISUM Dipartimento di Studi Umanistici e dal CISCuG Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con il sostegno della Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commission e del Teatro Pubblico Pugliese; nonché con il patrocinio di Punti Cospicui e Alliance française di Bari.

BARI – EX PALAPOSTE

20 marzo, ore 16