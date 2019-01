“Diario - luoghi, persone, storie”, a Castellana Grotte in mostra le fotografie di Michele Marolla

Quaranta fotografie da gustare in due fine settimana. “Diario - luoghi, persone, storie” è la mostra delle fotografie di Michele Marolla che approda presso la Pro Loco “Don Nicola Pellegrino” di Castellana Grotte dal 4 al 6 e dall’11 al 13 gennaio 2019. L’esposizione è visitabile dalle 18 alle 20,30 dei primi due weekend del nuovo anno. L’ingresso è libero.

Quaranta foto di formato quadrato, per un omaggio alla fotografia degli inizi, con uno scopo preciso: invitare il visitatore a sollevare lo sguardo dalla solitaria quotidianità mediatica in cui siamo ripiegati.

“Osservare quello che accade nella vita reale; cogliere sguardi, storie, momenti, che raccontano senza bisogno di parole. Lasciarsi emozionare dal mare, da una persona, da un tram, dal cielo, da un’opera d’arte. Vivere”, scrive l’autore, giornalista di lungo corso, nel catalogo della mostra, edito da Gelsorosso.

Un’antologica con un filo evidente che lega gli scatti: quello delle emozioni, dei momenti irripetibili fissati in una immagine a prescindere dai luoghi, che vanno dal nord della Svezia a Parigi, da Ostenda alla riviera romagnola e alla Puglia, ma non sono quasi mai indicati.

“Ho utilizzato tutti gli strumenti adatti a fermare l’istante, dallo smartphone alla macchina fotografica e per questo ci sono foto tecnicamente non impeccabili - ribadisce Marolla - ma ho voluto proporle ugualmente, perché testimoniano l’emozione di un momento, che è diversa da quella di chi la osserverà, perché l’immagine, come i libri, una volta scattata e pubblicata non è più di chi l’ha realizzata, ma di chi ne fruisce”.