Nathalie Caldonazzo in "Dichiarazioni d’Amore" al Teatro Mercadante

Due uomini, due attori, due amici. Un teatro forse abbandonato forse no. Entrambi con un dolore un segreto d’amore. Sera… tanta pioggia… atmosfera magica. I due provano si confessano citano poeti… all’improvviso una donna bagnata per la pioggia, bellissima.

Ha sbagliato teatro o forse no. Si unisce alla storia dei due romantici. Ascolta, aiuta… recita con loro. Fuori piove. Il gioco si fa intenso, divertente. La soluzione è vicina… l’alba appare. In quel teatro non è tutto come prima. Come l’amore.

La donna sparisce, forse non c’è mai stata o forse sì. Il sole… nuovo giorno… i due amici sorridono… Nell’ aria un dolce profumo di lillà… lo stesso della donna appena entrata… lo stesso dell’amore.

Con: Nathalie Caldonazzo, Vito De Girolamo e Carlo Loiudice

Autori: Vito De Girolamo e Carlo Loiudice

28/01/2018 alle 21:00

Teatro Mercadante

Piazza Francesco Saverio Mercadante