Didone, storie d’amore e d’abbandono a Palazzo Pesce

Sabato 18 aprile 2020 alle ore 20.30 Palazzo Pesce si animerà di “Didone. Storie d’amore e d’abbandono” con il mezzosoprano Margherita Rotondi e l'attore Maurizio Pellegrini, e con la partecipazione di Claudio Mastrangelo alle viole da gamba e di Sabino Manzo al clavicembalo.



Un concerto in Puglia ispirato al mito di Didone, la regina abbandonata da Enea che troverà pace solo con l'estremo addio al suo amato e alla sua terra: un ricercato intreccio di letteratura e musica accompagnerà il pubblico fra pagine immortali da Virgilio ad Ungaretti, affidate alla voce di Maurizio Pellegrini, diploma alla storica Accademia de' Filodrammatici di Milano, diploma in Canto lirico al Conservatorio Rota di Monopoli, una attività divisa fra recitazione, regia e prestigiose collaborazioni (Fonderia Mercury, Radio 3 Rai, Radio-Televisione Svizzera Italiana, Traetta Opera Festival) e una intensa produzione come autore e revisore per musica e teatro, e le arie struggenti di Purcell, Jommelli e Porpora, affidate al canto del mezzosoprano Margherita Rotondi, diploma in Canto con massimo dei voti al Conservatorio di Bari, laurea di II livello in Canto Barocco con lode e menzione al Conservatorio di Ferrara, una carriera che la vede calcare i palcoscenici di tutto il mondo, tra cui Italia, Giappone e Stati Uniti, e dirigere con cura e sensibilità la dimora storica Palazzo Pesce. Ad accompagnarli le viole da gamba di Claudio Mastrangelo, diploma in Violoncello con il massimo dei voti, un’attività concertistica nelle più prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero e una discografia che spazia dalla musica antica a quella contemporanea, e dal clavicembalo di Sabino Manzo, diploma con massimo dei voti in Pianoforte, Composizione, Direzione di Coro e di Orchestra, un repertorio che passa attraverso i massimi capolavori antichi e barocchi e una incessante attività di ricerca di gemme musicali inedite.