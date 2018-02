Il libro Dieci ragazze per me di Florisa Sciannamea alla libreria Quintiliano

"Un piccolo affresco di immagini femminili che hanno lasciato tracce nella vita dell’autrice. Figure tratteggiate a volte con delicati colori pastellati, altre con livide e drammatiche nuances, ma sempre teneramente abbracciate dal desiderio dell’amore, della gioia di vivere e soprattutto della speranza nonostante tutto. Le loro esistenze non sono separate da quelle degli uomini, ma le comprendono, anche se a volte ciò può essere devastante.

Una visione globale e umana delle dieci protagoniste in cui tanti elementi entrano a far parte delle loro vite e della narrazione: la cultura, il periodo storico, lo status sociale e perfino la loro collocazione geografica.

E come sempre ci ha abituato l’autrice con il suo stile ironico e poetico al tempo stesso, entrando nelle vite di queste dieci figure femminili, si sorride, si ride, si piange, si riflette e ci si emoziona.''



Sarà presente Florisa Sciannamea

Dialoga con l'autrice Cinzia Ponticelli, editore Dal Sud



Letture a cura di Barbara De Palma, attrice



Florisa Sciannamea è docente di Collezioni Moda presso l’accademia privata di Design Victoria Academy a Bari.Ha organizzato sfilate a Roma, Milano, Shanghay e in Puglia. Cultore della materia in Fashion Design presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Moda dell’Università di Bari, svolge attualmente attività di formatrice ed esperta del settore Moda in diversi corsi di specializzazione. Ha recentemente riscoperto la sua passione per la scrittura. In questo suo diario si racconta non solo come donna, mamma e nonna, ma anche come creativa spesso in difficoltà con una realtà in cui c’è poco spazio per la fantasia e i sogni.

Venerdi' 23 febbraio alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:

DIECI RAGAZZE PER ME di Florisa Sciannamea

Edizioni dal Sud



QUINTILIANO LA LIBRERIA

di Marina Leo & c.sas

Via Arcidiacono Giovanni,9

70124 Bari

info 5042665

FB @quintilianolalibreria